Российские военные FPV-дроном уничтожили огневую позицию ВСУ в Сумской области
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Кадры боевой работы 17 апреля публикует Минобороны РФ.
Замаскированную огневую позицию противника обнаружили средства воздушной разведки группировки войск. Решение о совершении удара приняли после подтверждения полученных разведданных.
«Обнаруженные вражеские цели были оперативно уничтожены точным попаданием ударного FPV-дрона расчета БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) группировки войск «Север», — говорится в сообщении ведомства.
Этим утром операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley ВСУ американского производства. Колонну военной техники украинской армии удалось обнаружить в ходе воздушной разведки.