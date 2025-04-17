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Российские военные FPV-дроном уничтожили огневую позицию ВСУ в Сумской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Кадры боевой работы 17 апреля публикует Минобороны РФ.

Замаскированную огневую позицию противника обнаружили средства воздушной разведки группировки войск. Решение о совершении удара приняли после подтверждения полученных разведданных.

«Обнаруженные вражеские цели были оперативно уничтожены точным попаданием ударного FPV-дрона расчета БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) группировки войск «Север», — говорится в сообщении ведомства.

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Этим утром операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley ВСУ американского производства. Колонну военной техники украинской армии удалось обнаружить в ходе воздушной разведки.

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