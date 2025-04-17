В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани

В Кремле 17 апреля проходят переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Глава российского государства подчеркнул, что отношения между Россией и Катаром продолжают укрепляться, назвав Доху одним из главных партнеров Москвы на Ближнем Востоке. В числе приоритетных направлений сотрудничества Путин отметил транспортную сферу, нефтегазовый сектор и инвестиции.

Президент напомнил, что Катар является ключевым партнером компании «Роснефть», а через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в российскую экономику было вложено порядка $1 млрд.

«Через РФПИ инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно», — заметил российский лидер в ходе переговоров.

Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. По словам Путина, Катар играет важную роль в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что долгосрочное решение возможно лишь на основе создания двух государств.

Также в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии. Президент России подтвердил заинтересованность в сохранении сирийского государства как единого и суверенного. Стороны затронули тему гуманитарной помощи сирийскому народу.

Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом ранее, 17 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 апреля также отмечал, что в ходе его визита в РФ будет обсужден широкий круг вопросов, эмир Катара и российский лидер обязательно обменяются мнениями по конфликту на Украине.