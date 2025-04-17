МИД РФ заявил о готовности к восстановлению дипотношений с Грузией

Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что для Тбилиси Москва продолжает оставаться важным рынком по многим направлениям. РФ также занимает лидирующие позиции в поставках энергоносителей и зерна в закавказскую республику.

Кроме того, Захарова отметила, что Россия и Грузия связаны общей историей, а также культурными, религиозными и гуманитарными связями, которые можно назвать «истинными человеческими узами».

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 11 апреля заявил, что Грузия придерживается мирного и прагматичного подхода в отношениях с РФ, несмотря на существующие территориальные разногласия. Он отметил, что Тбилиси продолжает развивать экономическое и торговое сотрудничество с Москвой, рассматривая его как часть общего стратегического подхода.