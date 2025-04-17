21 апреля в Кремле состоится третий концерт из цикла «Живое эхо битв минувших»

21 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится третий концерт из цикла «Живое эхо битв минувших», который проходит в честь 80-летия Великой Победы. В этот раз он будет посвящен подвигу города-героя Ленинграда, жители которого явили всему миру пример невероятного мужества, стойкости и любви к Родине. Организатором Цикла выступил Культурный благотворительный фонд «Артэс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В историю навсегда вошла чудовищная трагедия, через которую пришлось пройти ленинградцам за 872 блокадных дня. Из 3 млн насчитывавшихся в Ленинграде и его пригородах до начала войны жителей в 1944-м оставалось не более 800 тыс. Голод, бомбёжки и артобстрелы унесли жизни порядка 1,5 млн человек. В то же время человечество потрясло, как в немыслимых условиях проявили себя оказавшиеся в них люди. Изможденные, в прямом смысле слова едва живые, они продолжали трудиться, выпуская вооружения, боеприпасы, медицинские препараты и вакцины, средства связи, создавая произведения искусства, впоследствии признанные шедеврами. А еще — в осажденном городе работали учреждения культуры, и в перерывах между вражескими налетами его жители слушали музыку и смотрели спектакли.

Именно в блокадном Ленинграде Дмитрий Шостакович начал писать свою Седьмую симфонию. И здесь, в зале Ленинградской филармонии, она прозвучала 9 августа 1942 года. Исполнению этой музыки придавалось исключительное значение: все артиллерийские силы осажденного города были брошены на подавление огневых точек противника. Несмотря на продолжающиеся авиаудары гитлеровцев, в филармонии горели все люстры. Зал был полон, публика — самая разнообразная: вооруженные моряки и пехотинцы, одетые в телогрейки бойцы ПВО, нашедшие в себе силы с трудом дойти до филармонии горожане — завсегдатаи филармонических концертов. В музыке Шостаковича нашло отражение объединявшее всех начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране.

Концерт транслировали через громкоговорители. Соответственно, слышали его и окружившие город враги. Для многих из них происходящее стало потрясением. Как вспоминал спустя много лет бывший офицер вермахта, именно тогда «стало ясно, что война нами проиграна. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх, даже смерть».

В том же 1942-м это произведение исполнили в Лондоне и Нью-Йорке. Однако днем премьеры бессмертной музыки считается 5 марта 1942 года. Именно тогда в Куйбышеве (ныне Самара), во Дворце культуры имени В.В. Куйбышева, ее впервые исполнил оркестр Большого театра под управлением С.А. Самосуда. Дело в том, что именно в Куйбышеве, куда он был эвакуирован вместе с семьей, Дмитрий Дмитриевич завершил последнюю часть своей Симфонии №7, получившей название «Ленинградская». Сам композитор, вспоминая о работе над ней, признавался: «Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас».

Во время Великой Отечественной войны в Куйбышев были эвакуированы многие деятели культуры. Среди первых слушателей Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича оказались дирижеры Большого театра А.Ш. Мелик-Пашаев и Л.П. Штейнберг, балетмейстер А.М. Мессерер, певцы И.С. Козловский и М.О. Рейзен, писатели В.П. Катаев, А.Н. Толстой, И.Г. Оренбург, скрипач Д.Ф. Ойстрах, пианист Л.М. Оборин, режиссер С.М. Михоэлс.

Новое сочинение Шостаковича произвело на всех огромное впечатление.

В концерте, который состоится в Кремлёвском дворце 21 апреля, прозвучит также Второй концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Это поистине знаковое для отечественной и мировой культуры произведение, являющееся, наряду с Третьим концертом композитора, глубоко патриотическим, повествующим о глубинных истоках той самой русской души, которая на протяжении веков остается загадкой для других народов.

Сергей Васильевич Рахманинов всегда считал себя русским композитором, и, оказавшись в 1917-м после Октябрьского переворота в вынужденной эмиграции, почти 10 лет не мог писать музыку. «Лишившись Родины, я потерял самого себя», — говорил Сергей Васильевич.

Потомственный дворянин, Сергей Рахманинов не принял советскую власть, но в 1920-е его продуктовые посылки помогли выжить многим из соотечественников. А в годы Великой Отечественной войны он перечислял сборы от концертов в фонд Красной армии и в фонд обороны СССР — на эти деньги был построен военный самолет.

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича и Второй концерт Сергея Рахманинова прозвучат в Государственном Кремлевском дворце в исполнении Филиппа Копачевского (фортепиано) и Российского национального оркестра под управлением Ивана Никифорчина. Художественное слово — актер театра и кино Кирилл Кузнецов.

Благодаря использованию современных мультимедийных технологий гости концерта не только смогут насладиться великой музыкой в превосходном исполнении, но и погрузятся в атмосферу впечатляющего сюжетного действа, напоминающего о важнейших страницах отечественной истории.