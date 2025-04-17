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Глава РФПИ Дмитриев назвал конструктивным диалог РФ и США

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Диалог между Россией и США идет, и он является довольно конструктивным. Об этом 17 апреля сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев журналисту Павлу Зарубину.

Однако, по его словам, в этом диалоге осталось еще много вопросов, которые нужно решить.

«Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать. Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет», — сказал Дмитриев, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

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Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф 15 апреля в эфире Fox News сообщил, что США продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Он также отметил, что существует возможность перестроить отношения между Россией и США посредством коммерческого партнерства.

Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Песков до начала переговоров заявлял, что встреча президента и спецпосланника — это хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.

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