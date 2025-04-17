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В Кремле не стали сравнивать день 80-летия Победы с Ялтинской конференцией

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В рамках праздничных мероприятий на 9 Мая пройдут переговоры с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров, однако сравнивать их с форматом Ялтинской конференции 1945 года не стоит. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, носить элементы «Ялты-1945» этот форум не будет, и это не форум. Это празднование юбилея Победы. Действительно будет много гостей. Полный список гостей мы своевременно опубликуем», — сообщил он на брифинге.

Кроме того, он рассказал, что на празднование 9 Мая приедут главы государств и делегации, которым Москва окажет максимально радушный прием. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что состоятся и содержательные переговоры.

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Ранее, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что, если европейские чиновники посетят Россию для участия в мероприятиях к Дню Победы, они столкнутся с последствиями.

Позднее Песков назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.

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