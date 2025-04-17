Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа
Президент России Владимир Путин и спецпредставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф в ходе разговора в Санкт-Петербурге больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины. Об этом 17 апреля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, в ходе беседы стороны затронули также многие темы политического и экономического характера.
«Хороший был разговор. Многие темы были затронуты — как и политического характера, так и экономического», — сказал Ушаков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста.
Что касается точных сроков возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа, помощник добавил, что на данный момент они еще не согласовывались. Однако он уточнил, что можно говорить о приближении этой беседы.
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