Президент Финляндии Александр Стубб не до конца понимает ситуацию, которая происходит на Украине и продолжает потакать киевскому режиму. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Накануне Стубб опубликовал пост в социальной сети X (бывш. Twitter), в котором написал, что Украина якобы согласилась на полное прекращение огня. Также он отметил, что «Россия должна сделать то же самое».

«У президента Финляндии, видимо, нет полной информации о той ситуации, которая происходит на территории Украины и складывающейся на земле обстановке», — сказал он.

Шеремет назвал печальным тот факт, что президент Финляндии не понимает и не осознает, что, потакая нацистским преступникам, он создает предпосылки для того, чтобы фашизм продолжал процветать в мире.

«Президент Финляндии должен осознавать, что российская сторона делает многое для прекращения огня, для диалога, но на самом деле украинская сторона абсолютно не способна отвечать за свои соглашения, которые подписывает. Они их только декларируют и лгут абсолютно всем — и своим друзьям, и недругам», — подчеркнул депутат.

Шеремет отметил, что новая администрация Белого дома ясно видит эту стратегию Украины. По его словам, в США поняли, что с киевским режимом бесполезно вести какие-либо диалоги и искать какие-то компромиссные решения.

В ходе с президентом США Дональдом Трампом 18 марта российский лидер Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. Украинский лидер Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в ночь на 21 марта украинские вооруженные формирования подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.

25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на недоговороспособность Киева после произошедшего. Позже, 3 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим пытается сорвать диалог между Россией и США, используя террористические методы.