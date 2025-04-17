Эмир Катара поблагодарил РФ за помощь в проведении чемпионата мира по футболу

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 17 апреля поблагодарил РФ за помощь в проведении чемпионата мира по футболу в 2022 году.

«Мы с нашими русскими друзьями прекрасно сотрудничали при подготовке чемпионата мира по футболу. <...> Вы нас поддерживали на протяжении всего подготовительного периода. Мы с вами всё время контактировали», — сказал эмир Катара.

Он отметил, что благодаря этому получилось провести отличный чемпионат. Катар очень ценит уровень двусторонних отношений с Россией, добавил Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Ранее в этот день эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе его визита в РФ будет обсужден широкий круг вопросов. Он также подчеркнул, что эмир Катара и российский лидер обязательно обменяются мнениями по конфликту на Украине.