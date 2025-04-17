Reuters указало на двухнедельный максимум цены нефти из-за санкций против Ирана

Стоимость нефти достигла самого высокого уровня за последние 14 дней на фоне опасений по поводу сокращения поставок из-за новых санкций США с целью ограничить экспорт нефти из Ирана. Об этом 17 апреля сообщило агентство Reuters.

«Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,71%, до $66,32 за баррель к 11:16 по Гринвичу (13:16 по мск. — Ред.), а американская West Texas Intermediate уже стоит $63,02 за баррель, увеличившись на 0,9%», — говорится в материале.

Аналитик IG Market Тони Сикамора выделяет две основные причины текущего роста цен на энергоноситель, в том числе ослабление доллара и санкционное давление США на Иран. Отмечается, что из-за ослабления валюты топливо становится дешевле.

«Если предположить, что рост экономики США в лучшем случае останется на прежнем уровне в течение следующих двух кварталов, а ВВП Китая замедлится до уровня в диапазоне 3–4%, то это не принесет чего-либо хорошего для сырой нефти», — подчеркнул он.

Администрация президента США Дональда Трампа 16 апреля ввела новые рестрикции против экспорта иранской нефти, в том числе в отношении базирующегося в КНР нефтеперерабатывающего завода.

В тот же день в реестре министерства финансов США были опубликованы сведения о том, что незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров по ядерному досье с Тегераном Вашингтон расширил список санкций против якобы теневого иранского флота Ирана. В перечень добавили семь юридических лиц и пять кораблей для перевозки нефти.