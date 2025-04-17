Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Интернет и технологии
Эксперт спрогнозировал увеличение использования ИИ для создания кода
Наука и техника
Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос
Мир
Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии
Общество
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Общество
Фрадков назначен директором Российского института стратегических исследований
Мир
Лукашенко указал на возможность выстроить в СГ более тесную систему взаимодействия
Экономика
Путин заявил об инвестициях Катара в $1 млрд через РФПИ в экономику РФ
Мир
В Кремле указали на динамично развивающиеся отношения РФ и Катара
Мир
Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» о размещении контингента на Украине
Мир
В США усомнились в возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину
Авто
Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года
Мир
Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине
Экономика
Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем
Политика
В Кремле назвали новые регионы неотъемлемой частью России
Мир
В МИД РФ заявили о полном игнорировании Киевом моратория на удары по энергообъектам
Политика
Песков анонсировал содержательные переговоры лидеров стран на праздновании 9 Мая
Сюжет:

Песков назвал контакты РФ и США основным треком по украинскому урегулированию

Песков: контакты РФ и США являются основным треком по украинскому урегулированию
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Контакты между Россией и США являются основным треком для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования,— это российско-американские контакты, которые продолжаются», — приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что на данный момент совместная работа Москвы и Вашингтона продолжается, однако переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно.

Промежуточные предлоги: как продвигается диалог между Россией и США
Стороны продолжат обсуждение полноценной работы дипмиссий, но переговоры по Черноморской инициативе — на паузе

Ранее, 13 апреля, Песков заявил, что развитие российско-американских отношений движется очень хорошо. Он отмечал, что ведутся контакты между представителями специальных служб и дипломатических ведомств обеих стран, а также проходит регулярный обмен визитами спецпредставителей государств, являющийся прочным каналом передачи позиций правительств США и России.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025