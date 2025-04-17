Песков назвал контакты РФ и США основным треком по украинскому урегулированию
Контакты между Россией и США являются основным треком для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования,— это российско-американские контакты, которые продолжаются», — приводит его слова ТАСС.
Пресс-секретарь уточнил, что на данный момент совместная работа Москвы и Вашингтона продолжается, однако переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно.
Ранее, 13 апреля, Песков заявил, что развитие российско-американских отношений движется очень хорошо. Он отмечал, что ведутся контакты между представителями специальных служб и дипломатических ведомств обеих стран, а также проходит регулярный обмен визитами спецпредставителей государств, являющийся прочным каналом передачи позиций правительств США и России.