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Один мирный житель погиб и восемь пострадали из-за украинских атак в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель, еще восемь пострадали. Об этом 17 апреля сообщило правительство ЛНР.

«В пригороде Сватово БПЛА ударил по автомобилю, на котором передвигались сотрудники Мостовского сельского совета. Пострадали три человека, с осколочными ранениями они доставлены в больницу», — указано в сообщении в Telegram-канале.

В правительстве ЛНР добавили, что украинский дрон также совершил сброс боеприпаса на приусадебный участок, где находилась пожилая женщина, она была госпитализирована.

Кроме того, боевики ВСУ обстреляли город Лисичанск, там были ранены три человека, один из них погиб. Еще одна атака пришлась на поселок Мирная Долина, где пострадал один мужчина. В настоящее время он находится в больнице.

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Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два населенных пункта в регионе, в результате чего ранения получили два мирных жителя. По его словам, один мужчина был ранен в поселке Красная Яруга, а еще один в селе Новая Таволжанка.

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