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Названа средняя цена электромобиля в России

«Авито Авто»: средняя цена электромобиля в РФ составила 6,7 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Средняя цена электромобиля в России по итогам I квартала 2025 года составила 6,7 млн рублей. Об этом «Известиям» 17 апреля рассказали эксперты «Авито Авто».

Они отметили, что пользователи платформы стали на 18,4% больше интересоваться такими машинами.

Больше всего внимания пользователей привлекли электрокары марки Ora (30,8% от интереса). Также в пятерку вошли Zeekr (20,4%), Evolute (8,3%), Xiaomi (2,7%) и Avatr (2,3%). Самой востребованной моделью стал хетчбэк Ora 03 с 30,2% от интереса, за ним идут Zeekr 001, Zeekr 009, Evolute i-PRO и Evolute i-Joy.

На первом месте по числу объявлений среди моделей оказался Zeekr 001 (22,7%). Остальные места в пятерке лидеров заняли Ora 03, Zeekr 009, Zeekr 7X и Evolute i-Joy. Наиболее заметный прирост числа объявлений также пришелся на Ora 03 и Evolute i-JOY — в 9,5 и 2 раза соответственно.

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Ранее в этот день генеральный директор АГ «Авилон» Александр Никонов рассказал, что по итогам 2025 года доля электромобилей и гибридов на российском рынке может вырасти до 5%.

15 апреля стало известно, что по итогам I квартала 2025 года в России было реализовано 1854 электромобиля, что на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года. За три месяца в стране было продано меньше новых электромобилей, чем за весь март прошлого года (2499 ед.).

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