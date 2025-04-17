Экономист спрогнозировал ослабление санкций США против РФ

Американские власти могут пойти на ослабление санкционного давления на Россию в ближайшие годы. Запад несет значительные экономические потери из-за текущих ограничений, и их снятие было бы выгодно для США. Об этом рассказал «Известиям» 17 апреля доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп может снять санкции против России для урегулирования конфликта на Украине.

«Для Соединенных Штатов снятие санкций в отношении России — самое выгодное решение на сегодня. Западные страны теряют инвестиционную привлекательность, их финансовая и экономическая инфраструктура становится менее конкурентоспособной», — сказал Чирков.

По его словам, несмотря на политические сложности, некоторые западные лидеры могут начать пересматривать санкционную политику, поскольку понимают пользу от отмены ограничений.

Среди ключевых факторов, которые могут подтолкнуть США к смягчению санкций, эксперт назвал снижение роли доллара в международных расчетах, отток инвестиций и падение спроса на американский госдолг.

«Статистика показывает, что доля доллара в резервах и платежах сокращается. США теряют влияние, и санкции лишь усугубляют ситуацию. Полномасштабного снятия санкций не произойдет в одночасье, но уже в 2025–2026 годах мы увидим постепенное снижение давления», — подытожил Чирков.

16 апреля в Совете Федерации заявили, что США следует отменить антироссийские санкции в авиационной сфере на фоне отказа Китая от закупки самолетов компании Boeing. Уточнялось, что это станет сильным ударом по американской экономике и по компании Boeing, которая и так испытывает трудности в последние годы.