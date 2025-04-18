Врач рассказала о причинах шелушения кожи

Шелушение кожи может говорить о дефиците витаминов и микроэлементов. Кроме того, многие в погоне за чистой кожей слишком часто используют скрабы и пилинги в домашних условиях, которые сильно сушат кожу. Об этом 18 апреля рассказала «Известиям» врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

Она объяснила, что шелушение и сухость кожи — достаточно распространенные жалобы на приеме у врача. Также, по ее словам, у этой проблемы могут быть самые разные причины.

«Первая и самая распространенная причина — это неправильный уход за кожей лица. Важно понимать, что уходовые средства в каждом случае должны подбираться индивидуально, и сделать это может только специалист. В противном случае имеющиеся проблемы могут лишь усугубиться», — предупредила дерматолог.

Кроме того, многие люди часто используют скрабы и пилинги в домашних условиях или увлекаются спиртосодержащими лосьонами, антисептиками, щелочным мылом — средствами, которые сильно сушат кожу. Между тем, про защитный крем от солнца, мороза и ветра они, напротив, забывают.

Врач отметила: вторая распространенная причина сухости и шелушения кожи — наличие дефицита витаминов и микроэлементов: железа, ферритина, витаминов группы В, Е, фолиевой кислоты, или хронические заболевания: нейродермит, ксероз, эндокринные заболевания, заболевания ЖКТ.

«В данном случае необходимо выяснить, как давно эта проблема возникла у пациента и четко понимать, сухая кожа — это состояние или она в принципе такая с детства. Для этого оценивается работа сальных желез при помощи диагностики», — уточнила специалист.

Впрочем, можно прибегнуть и к проверенному методу. Андриянова рассказала, как проверить есть ли проблемы с сальными железами самостоятельно. Необходимо умыть лицо чистой водой и через 15–20 минут плотно прижать к нему бумажную салфетку. Симптомом обезвоживания будет полное отсутствие жировых пятен на салфетке — это значит, что сальные железы работают в «сберегающем режиме».

Дерматолог объяснила: если кожа сухая — это тип кожи. В таком случае подбираются косметологические процедуры и специальный домашний уход. Если сухость — это временное явление, например, сохнут только отдельные участки на коже лица — лечение зачастую основывается на ликвидации причины.

«Это может быть лечение основного заболевания, послужившего причиной обезвоживания кожи, восстановление водного баланса при помощи питьевого режима, регуляция работы сальных желез с помощью правильного домашнего ухода, витаминотерапия — комплексы витаминов группы В, Е, С, симптоматическая местная терапия — при кожных проявлениях, исключение провоцирующего экзогенного воздействия, если это связано, например, с работой на воздух», — рассказала косметолог.

Однако, если сухость кожи появилась весной, то в первую очередь нужно скорректировать питание.

По словам эксперта, для нормализации работы сальных желез в меню нужно ввести продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега: льняное семя, морскую рыбу, авокадо, рапсовое масло. Проверить уровень белка и при значении меньше 70 пропить курс морского коллагена (дозировка не менее 6600 мг). Хорошим дополнением к рациону будут аптечные комплексы Омега и рыбий жир, выпускаемые в форме капсул.

«Во-вторых, начать использовать косметические средства с высоким содержанием гигроскопичного хумектанта — гиалуроновой кислоты. В-третьих, убрать из ухода средства с агрессивными частичками и доверить чистки и пилинги лица профессионалам. В-четвертых, заменить гель или мыло для душа на масло или молочко для чувствительной кожи», — подсказала врач.

Кроме того, она посоветовала пройти диагностику кожи, составить с врачом план ухода с помощью инвазивных и аппаратных методик для поддержания молодости и красоты. К таким процедурам относятся: мезотерапия, вакуумный гидропилинг, уходы с коллагеном, биоревитализация, уходы с экзосомами.

Ранее, 12 апреля, врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова рассказала «Известиям» об обязательных правилах защиты от солнца. Она объяснила, что солнцезащитные средства следует наносить за 15 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела: лицо, руки, шею и другие зоны, не прикрытые одеждой. Кроме того, при активном пребывании на солнце, особенно на пляже, крем нужно обновлять каждые 1,5–2 часа или после каждого купания. Однако в городских условиях, при периодических выходах на улицу, повторное нанесение обычно не требуется.