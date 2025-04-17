В Рослесхозе заявили о возможном повышении уровня ЧС в Забайкалье из-за пожаров
Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к режиму чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом 17 апреля сообщил глава Рослесхоза Иван Советников в ходе всероссийского совещания «Леса России» в Национальном центре «Россия».
По его словам, вопрос о введении режима ЧС федерального уровня на данный момент обсуждается, и решение будет принято в ближайшие дни.
«Это скорее меры правового свойства, фактически мы и так все силы перебазировали туда, но формально, по критериям, уже похоже на федеральный ЧС», — отметил Советников, его слова цитирует «РИА Новости».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля сообщил, что в регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. По его словам, почти все пожары в Забайкалье с начала года произошли по вине человека.