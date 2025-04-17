Фрадков назначен директором Российского института стратегических исследований
Президент России Владимир Путин вновь назначил Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Соответствующий указ опубликован 17 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить с 13 мая 2025 года Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований», — говорится в документе.
Уточняется, что Фрадков назначен директором РИСИ сроком на пять лет.
Ранее в этот день Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ. До назначения Мезенцев занимал пост государственного секретаря Союзного государства.