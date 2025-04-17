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Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле

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Президенту США Дональду Трампу передали полное содержание беседы президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, которая проходила в Санкт-Петербурге. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор, мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу», — уточнил пресс-секретарь российского лидера на брифинге.

Он добавил, что США продолжают работу в направлении мирного урегулирования с европейцами и с украинцами, и дальше Россия хотела бы уже увидеть от них намерение двигаться именно в этом направлении.

«Дальше, конечно, ожидали бы проявление европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования», — заявил Песков.

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5 апреля Песков отметил, что мирное соглашение по Украине, которое обсуждалось на встрече Путина и Уиткоффа, пока не имеет четких очертаний, но Москва определенно будет двигаться в этом направлении.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не будет комментировать ход мирного процесса на Украине. Он отметил, что поддерживает стремление президента США к мирному урегулированию, однако переговоры по дипломатическому разрешению конфликта на Украине идут нелегко.

Третья встреча Уиткоффа с Путиным состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.

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