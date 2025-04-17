Минцифры сообщило о планах по отказу от хранения данных на «Госуслугах»
Минцифры рассматривает возможный отказ от хранения данных на «Госуслугах» к 2026 году. Об этом 17 апреля сообщил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на форуме Data Fusion.
«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах». Нам это проще, потому что мы выстраиваем системы прямых запросов в так называемые ведомственные витрины. Там данные показываются, [а] когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются», — сказал он на мероприятии, которое транслировалось на канале АНО «Цифровая экономика» в «VK Видео».
Глава Минцифры отметил, что любовь крупных сервисов к накапливанию данных пользователей хоть и понятна, но несет свои риски и опасные соблазны.
В этот же день управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило о взломе «Госуслуг» злоумышленниками за счет функции демонстрации экрана. По данным ведомства, мошенники во время телефонного звонка представляются работниками правоохранительных или государственных органов и просят зарегистрироваться на указанном ими ресурсе. Далее, для того чтобы помочь жертве, они предлагают включить демонстрацию экрана.