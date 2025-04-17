Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем

Из-за последствий торговой политики президента США Дональда Трампа для Европы не исключено формирование экономического альянса между ЕС и Китаем в ответ на действия США. Таким мнением в беседе с «Известиями» 17 апреля поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что общие расходы Евросоюза за-за американских пошлин в период с 2025 по 2028 год могут составить до €1,1 трлн.

«€1 трлн — это в общем приличная сумма. Но, если Трамп будет действовать столь прямолинейно и продолжать накладывать такие пошлины, потери Европы окажутся гораздо больше», — заявил Остапкович.

По его словам, необходимо учитывать не только прямые убытки, но и косвенные последствия, такие как перенос заводов из Европы в США и изменения в логистике.

«Мне кажется, что со стороны Трампа это пока больше риторика. В конце концов они сядут за стол, посмотрят друг другу в глаза и свернут все эти ненужные войны», — добавил экономист.

При этом он отметил, что действия США могут подтолкнуть ЕС к сближению с Китаем.

«Трамп наверняка испугается, что Европа может создать — а к этому дело идет — экономический союз с Китаем. Тогда уже будет худо для Америки», — сказал он.

По мнению специалиста, сейчас ситуация остается крайне неопределенной и делать точные прогнозы преждевременно.

«Трамп сегодня вводит пошлины, завтра отменяет, послезавтра опять вводит. Давайте подождем еще месяц-полтора-два, чем это всё закончится для мира», — подытожил Остапкович.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти в Пекине приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

Трамп 9 апреля заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.