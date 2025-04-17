Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Интернет и технологии
Эксперт спрогнозировал увеличение использования ИИ для создания кода
Наука и техника
Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос
Мир
Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии
Общество
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Общество
Фрадков назначен директором Российского института стратегических исследований
Мир
Лукашенко указал на возможность выстроить в СГ более тесную систему взаимодействия
Экономика
Путин заявил об инвестициях Катара в $1 млрд через РФПИ в экономику РФ
Мир
В Кремле указали на динамично развивающиеся отношения РФ и Катара
Мир
Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» о размещении контингента на Украине
Мир
В США усомнились в возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину
Авто
Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года
Мир
Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине
Экономика
Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем
Политика
В Кремле назвали новые регионы неотъемлемой частью России
Мир
В МИД РФ заявили о полном игнорировании Киевом моратория на удары по энергообъектам
Политика
Песков анонсировал содержательные переговоры лидеров стран на праздновании 9 Мая

Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем

Эксперт Остапкович: создание экономического альянса между ЕС и Китаем не исключено
0
EN
Фото: REUTERS/Go Nakamura
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Из-за последствий торговой политики президента США Дональда Трампа для Европы не исключено формирование экономического альянса между ЕС и Китаем в ответ на действия США. Таким мнением в беседе с «Известиями» 17 апреля поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что общие расходы Евросоюза за-за американских пошлин в период с 2025 по 2028 год могут составить до €1,1 трлн.

«€1 трлн — это в общем приличная сумма. Но, если Трамп будет действовать столь прямолинейно и продолжать накладывать такие пошлины, потери Европы окажутся гораздо больше», — заявил Остапкович.

По его словам, необходимо учитывать не только прямые убытки, но и косвенные последствия, такие как перенос заводов из Европы в США и изменения в логистике.

«Мне кажется, что со стороны Трампа это пока больше риторика. В конце концов они сядут за стол, посмотрят друг другу в глаза и свернут все эти ненужные войны», — добавил экономист.

При этом он отметил, что действия США могут подтолкнуть ЕС к сближению с Китаем.

«Трамп наверняка испугается, что Европа может создать — а к этому дело идет — экономический союз с Китаем. Тогда уже будет худо для Америки», — сказал он.

По мнению специалиста, сейчас ситуация остается крайне неопределенной и делать точные прогнозы преждевременно.

«Трамп сегодня вводит пошлины, завтра отменяет, послезавтра опять вводит. Давайте подождем еще месяц-полтора-два, чем это всё закончится для мира», — подытожил Остапкович.

Рыночные условности: КНР и ЕС могут объединиться в торговой войне против США
Доля их суммарного ВВП в мировой экономике дойдет до трети в ближайшие годы, но вряд ли страны снимут все барьеры

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти в Пекине приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

Трамп 9 апреля заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025