Защита генерала Шамарина не будет обжаловать приговор
Защита бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина не станет обжаловать приговор. Об этом 17 апреля «Известиям» сообщил адвокат Владимир Шелупахин.
«Принципиальная позиция доверителя», — объяснил он.
Ранее в этот день Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки. Ему запретили занимать определенные должности в течение семи лет. Суд также конфисковал имущество генерала на сумму около 36 млн рублей.
Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По данным следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года он получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В Следственном комитете (СК) РФ также указали на то, что военный распорядился деньгами «по своему усмотрению». Впоследствии генерал был отстранен от должности замначальника Генштаба и начальника главного управления связи ВС РФ.
В июле на заседании суда было объявлено, что Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение. Тем не менее, несмотря на позицию защиты, меру пресечения генералу не смягчили и оставили его под арестом.