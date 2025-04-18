Кто прав, кто виноват — для всех ответ налицо

В последнее время США, вопреки всеобщему осуждению со стороны мирового сообщества, под абсурдными предлогами ввели так называемые взаимные пошлины в отношении всех торговых партнеров, повысив тарифы на китайские товары до 125% и выше.

В ответ на протекционистскую политику Вашингтона 9 апреля пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу «Позиция Китая по вопросам китайско-американских экономических и торговых отношений» объемом в 28 тыс. иероглифов. В документе разъяснены факты двусторонних экономических связей‌, изложена официальная позиция КНР по ряду вопросов, а также раскрыта суть одностороннего протекционизма США‌, включая злоупотребление тарифами для экономического буллинга. Подобные действия Вашингтона приведут к разрыву глобальных производственно-сбытовых цепочек и нарушению рыночно ориентированных торговых норм, нанеся ущерб не только другим странам, но и собственным экономическим интересам США‌.

Белая книга подчеркнула взаимосвязанность в сотрудничестве между КНР и США, именно «кооперация приносит пользу обоим, а конфронтация ведет к взаимным потерям». Будучи крупнейшей развивающейся страной и крупнейшей развитой экономикой, Китай и США обладают высокой взаимодополняемостью в природных и человеческих ресурсах, рыночном пространстве, денежных средствах, технологиях и других сферах. За 46 лет с момента установления дипотношений товарооборот Китая и США вырос с менее чем $2,5 млрд в 1979 году до $688,3 млрд в 2024-м, а объем взаимных инвестиций превысил $260 млрд.

Сотрудничество Китая и США в торгово-экономической сфере постоянно расширяется, а его уровень непрерывно повышается, что вносит важный вклад в социально-экономическое развитие двух стран и повышение благосостояния народов. Результаты развития Китая и США представляют друг для друга возможность, а не угрозу. Обе стороны должны укреплять взаимодействие на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, поскольку противостояние и конфликты не были и не должны быть опцией для двух стран.

‌Белая книга разоблачила вымогательскую сущность американских властей. Введение США так называемых взаимных пошлин — классическое проявление односторонних действий, протекционизма и экономического буллинга, грубо нарушающих законные права и интересы всех стран, подрывающих основанную на правилах многостороннюю торговую систему и дестабилизирующих глобальный экономический порядок. Это открытый вызов всему миру. В ответ на обоснованные и решительные контрмеры КНР США нагло объявили о повышении ставки до 145% в отношении китайских товаров, что представляет собой откровенный акт запугивания и шантажа‌. Такие действия не «сделают Америку снова великой», а лишь превратят США в «варваров XXI века».

Американская сторона вовсе не понимает, как выстраивать отношения с Китаем, демонстрирует неспособность к цивилизованному межгосударственному взаимодействию, продолжая упиваться политикой силового давления и шантажа в отношении всего мира‌. История и факты докажут, что повышение тарифов не решит внутренних проблем США — это будто «принимать лекарство по неправильно выписанному рецепту», что не только не устранит торговый дисбаланс, но и ударит по самой Америке, дезорганизует международную торговлю. В конечном итоге Америка пилит сук, на котором сидит.

‌Белая книга продемонстрировала твердую решимость Китая отстаивать свои законные интересы. В тарифной и торговой войне нет победителей, а протекционизм не имеет будущего. Принимая необходимые контрмеры против американских буллинговых действий, Китай защищает не только собственный суверенитет, безопасность и интересы развития, но и сохраняет международную справедливость, отстаивая многостороннюю торговую систему и общие интересы мирового сообщества. Если США действительно заинтересованы в диалоге с Китаем по вопросам тарифов, они должны немедленно исправить ошибочные действия и продемонстрировать подход, основанный на равенстве, уважении и взаимной выгоде. Если же они продолжат упорствовать в заблуждениях, Китай будет противостоять до конца и принимать решительные меры для защиты своих интересов и общих ценностей мирового сообщества, категорически не поддаваясь ультиматумам и силовому давлению со стороны США.

‌‌Соединенные Штаты, ставя свои задачи выше общественных благ мирового сообщества и действуя в ущерб законным интересам всех стран мира ради своих гегемонистских амбиций, неизбежно столкнутся с еще более решительным противодействием со стороны международного сообщества‌. Китай будет последовательно воплощать подлинный многосторонний подход, твердо отстаивать глобальный торговый порядок, укреплять взаимовыгодное сотрудничество с партнерами и вносить стабилизирующий вклад в рост международной торговли‌.‌

Автор — чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации

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