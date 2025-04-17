Девочка упала в открытый колодец у здания бывшего бассейна в Самаре
Девятилетняя девочка упала в открытый канализационный люк у здания бывшего бассейна в Самаре. Об этом 17 апреля сообщила прокуратура Самарской области.
«14.04.2025 примерно в 20:50 девятилетняя девочка гуляла около здания старого бассейна по ул. Фасадной, 1, Куйбышевского района города Самары и, не заметив отсутствия люка, упала в открытую шахту подземных коммуникаций», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что девочке оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
«На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заключили в прокуратуре.
Ранее, 9 февраля, ребенок упал в колодец в Индустриальном районе Хабаровска. В результате падения несовершеннолетний погиб. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.