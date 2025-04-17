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Во Франции обвинили Каллас в шантаже после слов о параде Победы в Москве

Дюпон-Эньян назвал шантажом угрозы Каллас из-за парада Победы в Москве 9 Мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Угрозы главы евродипломатии Каи Каллас относительно намерения премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать на парад Победы в Москве 9 Мая являются шантажом. Об этом 16 апреля заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Европейский союз с каждым днем всё больше превращается в тиранию», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Политик выразил недовольство по поводу поведения Каллас и задался вопросом, кто дал ей право указывать главам государств, что им разрешено отмечать, а что нет.

Кроме того, Дюпон-Эньян поздравил Роберта Фицо с его решением посетить Москву 9 Мая, несмотря на угрозы главы евродипломатии.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
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14 апреля Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения России для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал ее заявление жестким и неправильным. Он отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.

Фицо заявил 16 апреля, что Каллас не имеет права грозить европейским чиновникам «последствиями» за посещение Москвы в честь празднования 80-летия победы над фашизмом. Он подчеркнул, что необходимо проявить уважение к тому факту, что исторически самый большой вклад в разгром гитлеровской Германии внесли народы Советского Союза.

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