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Эксперт допустил рост цен на смартфоны и ноутбуки

Эксперт Остапкович: цены на смартфоны и ноутбуки вырастут в 1,5-2 раза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил, что цены на смартфоны и ноутбуки, в том числе производства американской компании Apple, могут вырасти в 1,5–2 раза в России, несмотря на укрепление рубля.

В беседе с aif.ru в четверг, 17 апреля, он отметил, что причиной роста цен на гаджеты может послужить объявленная президентом США Дональдом Трампом торговая война.

«Вся техника, особенно бытовая, в таких условиях не имеет тенденции к снижению цен. <...> Сегодня идет хаос в мировой торговле, и, чем он закончится, неизвестно», — заявил Остапкович.

Телефон и разговор: почему США освободили от пошлин электронику
Как Трамп смягчает свои же жесткие меры против импортных товаров

12 апреля сообщалось, что в России ретейлеры стали снижать цены на товары из-за укрепления курса рубля. Также, по данным ТАСС, цены на товары снижаются на одном из российских маркетплейсов. В частности, это касается смартфонов китайских брендов, пишет RT.

До этого, 1 апреля, стало известно, что российские продавцы и импортеры электроники либо уже снизили цены на некоторые товары, либо ждут их уменьшения. Уточняется, что моментально снизить стоимость всего импорта невозможно: влияет специфика логистики и расчетов, объясняют участники рынка.

В феврале Apple представила недорогой iPhone 16e в погоне за более широким рынком. Предполагается, что эта модель займет место бюджетного iPhone SE. В отличие от нее у iPhone 16e нет кнопки Home со сканером отпечатков пальцев, отмечает 360.ru.

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