Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 апреля заявил, что на Параде победы будут содержательные переговоры с лидерами зарубежных стран.

«Будет много глав государства, правительств и делегаций на другом уровне. Мы этому рады и готовимся оказать максимально радушный прием. Разумеется, на полях этого мероприятия состоятся и содержательные переговоры», — сказал пресс-секретарь президента на брифинге.

Песков, отвечая на вопрос про форматы общения президента России Владимира Путина с лидерами зарубежных стран отметил, что «празднование юбилея Победы — это не форум».

16 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Евросоюз (ЕС) дошел до высшей степени цинизма, запрещая политикам приезжать на парад Победы в Россию. Она отметила, что идейный, моральный и ценностный кризисы в Европе на сегодняшний день сложно не заметить.

14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения России для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».