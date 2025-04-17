Марафон «Знание.Первые» напомнит молодежи историю Великой Отечественной войны

28 апреля во всех федеральных округах страны стартует просветительский марафон «Знание.Первые», организованный Российским обществом «Знание» в честь 80-летия Великой Победы. Центральной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Огромную роль Великой Отечественной войны в истории, ее значение для настоящего и будущего россиян обсудят с молодежью потомки ветеранов войны, защитники Отечества, военкоры, государственные деятели, экономисты, ученые, деятели культуры и искусства. Выступления лекторов будут транслироваться в эфире «Знание.ТВ» на сайте общества «Знание» , а также в официальной группе просветительской организации во «ВКонтакте».

Марафон «Знание.Первые» — главная площадка страны для общения молодежи с выдающимися людьми. Этой весной масштабное событие пройдет в преддверии юбилейного Дня Победы. Лекции, дискуссии и открытые диалоги будут посвящены сохранению исторической памяти и развитию достижений, которые стали возможны благодаря победе советского народа в самом значительном военном конфликте XX века.

«Великая Отечественная война — историческое событие, которое коснулось каждой семьи в России, каждого из нас лично. Подвиг, который совершили наши предки, — это больше чем просто память. Я считаю, что это ориентир для каждого из нас, и, потеряв его, мы потеряем себя, тот фундамент, на котором сегодня стоит Россия. Наша святая обязанность — бережно хранить правду о той войне, передавать ее молодежи, тем, кому уже завтра предстоит развивать и оберегать Родину. Я рад, что на площадках нашего марафона соберутся тысячи молодых людей, а миллионы людей со всей страны смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Мы вместе вспомним наших героев, и уверен, еще больше укрепимся во мнении, что сила России — в правде, в единстве поколений!» — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На центральной площадке марафона в Москве выступят заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт, генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и другие известные государственные деятели, главы крупнейших компаний, ученые.

Новшеством в программе марафона станут культурно-исторические вечера «Ставка». В стилизованной под сталинский ампир гостиной участники марафона погрузятся в атмосферу 1940-х годов. В программе вечеров соединятся рассуждения об экономике и стратегии Великой Отечественной войны, о ее влиянии на искусство. Перед участниками выступят председатель правления «Движения первых», Герой Российской Федерации Артур Орлов, начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», начальник штаба танкового батальона, Герой Российской Федерации Андрей Митяшин, руководитель аналитического центра «Рыбарь» Михаил Звинчук, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко и другие известные личности. К участию также приглашены известные деятели культуры, музыканты, актеры, режиссеры и композиторы, в их числе телеведущий, дизайнер и программист Артур Левитан — правнук легендарного диктора Юрия Левитана, а также певец, народный артист России Олег Газманов.

Всего на марафоне соберутся более 25 тыс. молодых людей. Их ждут более 130 выступлений лекторов Российского общества «Знание». Аккредитация СМИ и регистрация участников возможна по ссылкам до 21 апреля.