Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Кандидат в депутаты из Ульяновской области найден мертвым у жилого дома в Москве
Общество
Минтруд назвал восемь признаков для определения подмены трудовых отношений
Мир
FT сообщила о приостановке планов зарубежных компаний по уходу из РФ
Общество
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
Происшествия
Беспилотник ВСУ нейтрализовали вблизи ЗАЭС
Мир
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Мир
Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Происшествия
Взрыв прогремел на предприятии в Москве
Общество
Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде
Мир
В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти
Мир
Экс-президента Киргизии признали виновным в освобождении криминального авторитета
Авто
За минувшие сутки в России произошло 273 ДТП
Мир
СБУ предъявила обвинения экс-заместителю Кличко
Наука и техника
Мишустин указал на важность передовых технологий в пассажирском судостроении
Наука и техника
Ученые нашли признаки жизни в атмосфере экзопланеты K2‑18b
Наука и техника
Ковальчук указал на невозможность освоения Луны и Марса без атомной энергетики
Мир
WSJ сообщила о трудностях ХАМАС с выплатами бойцам и чиновникам в Газе

Строители метро в Красноярске прошли первый километр

0
EN
Фото: пресс-служба правительства и губернатора Красноярского края
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Первую 1 тыс. м преодолел тоннелепроходческий механизированный комплекс «Екатерина», который занимается прокладкой правого перегонного тоннеля линии скоростного легкорельсового электротранспорта. Она протянется от станции «Улица шахтеров» до станции «Улица Карла Маркса».

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на управление пресс-службы губернатора и правительства края пишет, что это самый длинный перегон. Комплекс «Соломея», прокладывающий левый тоннель, прошел чуть меньше, 959 м.

Главный инженер ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов рассказал, что работы выполняются в соответствии с графиком. Планируется построить шесть притоннельных сооружений с вентиляционными и водоотливными установками и эвакуационными выходами на поверхность.

Агентство уточняет, что на первом этапе протяженность линии метротрамвая будет 11 км. Оборудуют шесть остановочных пунктов. Расстояние между станциями будет 3,4 км.

После того как тоннелепроходческие механизированные комплексы дойдут до станции «Улица Карла Маркса», их переместят в котлован станции «Площадь революции», после чего они совершат проходку в обратном направлении, в сторону городской администрации.

Тоннели от станции «Площадь революции» до станции «Вокзальная» будут прокладывать «Анастасия» и «Ирина». В сторону станции «Улица Копылова» отправится «Валентина».

В марте сообщалось о начале строительства в Красноярске демонтажной камеры у станции метротрамвая «Улица Копылова». Работы проведет группа компаний «Моспроект-3». Новый проект размещения котлована демонтажной камеры для тоннелепроходческих щитов разработали с учетом решения о включении в состав метро построенного в 2005–2008 годах тоннеля от улицы Высотной до улицы Копылова. Котлован будет самым глубоким.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025