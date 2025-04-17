Строители метро в Красноярске прошли первый километр

Первую 1 тыс. м преодолел тоннелепроходческий механизированный комплекс «Екатерина», который занимается прокладкой правого перегонного тоннеля линии скоростного легкорельсового электротранспорта. Она протянется от станции «Улица шахтеров» до станции «Улица Карла Маркса».

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на управление пресс-службы губернатора и правительства края пишет, что это самый длинный перегон. Комплекс «Соломея», прокладывающий левый тоннель, прошел чуть меньше, 959 м.

Главный инженер ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов рассказал, что работы выполняются в соответствии с графиком. Планируется построить шесть притоннельных сооружений с вентиляционными и водоотливными установками и эвакуационными выходами на поверхность.

Агентство уточняет, что на первом этапе протяженность линии метротрамвая будет 11 км. Оборудуют шесть остановочных пунктов. Расстояние между станциями будет 3,4 км.

После того как тоннелепроходческие механизированные комплексы дойдут до станции «Улица Карла Маркса», их переместят в котлован станции «Площадь революции», после чего они совершат проходку в обратном направлении, в сторону городской администрации.

Тоннели от станции «Площадь революции» до станции «Вокзальная» будут прокладывать «Анастасия» и «Ирина». В сторону станции «Улица Копылова» отправится «Валентина».

В марте сообщалось о начале строительства в Красноярске демонтажной камеры у станции метротрамвая «Улица Копылова». Работы проведет группа компаний «Моспроект-3». Новый проект размещения котлована демонтажной камеры для тоннелепроходческих щитов разработали с учетом решения о включении в состав метро построенного в 2005–2008 годах тоннеля от улицы Высотной до улицы Копылова. Котлован будет самым глубоким.