Гражданин Германии Максим Житников, который переехал в Доброград Владимирской области, сравнил Россию и Германию.

В беседе с aif.ru в четверг, 17 апреля, он рассказал, что попал на заседание президиума Госсовета, чтобы рассказать свою историю переезда из ФРГ в Россию. Там ему выпала возможность поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Беседа велась на немецком языке, и его удивил тот факт, что для президента это не родной язык и он на нем не общается каждый день. В разговоре с российским лидером Житников попросил его о помощи с получением гражданства РФ.

Житников также рассказал, что в Германии становится больше людей с собственным мнением и способностью критически мыслить. При этом он отметил, что в стране всё еще идет разделение, даже несмотря на то, что объединение ФРГ произошло 35 лет назад. Например, в Восточной Германии к России относятся позитивно, а в Западной Германии ощущается столетнее американское воздействие. По его словам, если каждый день «врут в уши» и выставляют врагом, то люди и начинают так воспринимать.

«Всё равно отношение к Путину на Западе если не любвеобильное, то по крайней мере положительное», — добавил он.

Житников также рассказал, что в РФ ему нравится больше, чем в Германии или вообще в Европе. По его словам, жизнь в Доброграде спокойная и безопасная.

Ранее 17 апреля президент Республики Сербской (РС), энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик призвал ФРГ и ЕС перестать демонизировать Россию. Он также подчеркнул, что Россия не считается врагом Европы, несмотря на все попытки представить ее в подобном статусе, сообщает сайт kp.ru.

Он подчеркнул, что РФ старается «контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО», пишет НСН. Также политик посоветовал Берлину решить вопрос с газопроводами «Северный поток», пока к решению не подключились США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть аудитория на Западе, склонная к демонизации главы государства, отмечает ИА Регнум. Российский лидер неоднократно отмечал, что РФ не угрожает западным странам. Вместе с этим он назвал заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах напасть на Европу чушью и бредом. По его словам, западные политики лишь запугивают свое же население, чтобы оправдать увеличение военных расходов.