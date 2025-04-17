Обвиняемому в убийстве бизнесмена Камаряна продлили арест до 4 июля

Московский городской суд продлил меру пресечения Айрику Ервандяну, обвиняемому в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна. Об этом 17 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Уточняется, что Ервандян пробудет под стражей до 4 июля.

62-летний предприниматель был застрелен 2 июня 2022 года на Комсомольском проспекте в Москве, когда возвращался из ресторана в компании 22-летней спутницы. Убийца поджидал бизнесмена во дворе. Он несколько раз выстрелил в Камаряна из пистолета с глушителем, сфотографировал тело и сбежал.

Предполагаемого киллера задержали на следующий день, им оказался 24-летний Ервандян. Он заявил, что причиной убийства была кровная месть за брата, но это версия не подтвердилась. Следователи установили, что смерть Камаряна была заказным убийством — погибший враждовал с бизнесменом Рафаэлем Мадояном, которого, в свою очередь, называли соратником криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана).