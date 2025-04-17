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Лукашенко указал на возможность выстроить в СГ более тесную систему взаимодействия

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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В рамках Союзного государства (СГ) можно выстроить более тесную единую систему взаимодействия, чем в унитарном государстве. Об этом 17 апреля сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я часто говорю: мы (Россия и Белоруссия. — Ред.) достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве», — цитирует его агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что в противном случае «нам не быть и не существовать». По его словам, президент РФ Владимир Путин в том числе нацелен, чтобы Москва и Минск поддерживали самые тесные отношения.

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2 апреля Путин в поздравлении для Лукашенко с Днем единения народов двух стран сообщил о намерении РФ наращивать взаимовыгодные союзнические связи с Белоруссией в интересах безопасности и стабильности. По его словам, отношения между государствами основаны на многовековых традициях братской дружбы, а также на духовной и культурной близости.

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