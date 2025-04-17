Пасхальные куличи начали освящать в Крыму

В Симферополе освятили первую партию пасхальных куличей. Более 150 т изделий изготовят к празднику на хлебокомбинате Симферополя.

По словам протоиерея Василия, который проводил чин освящения, пасхи, которые попадут на стол православных христиан, в том числе православных воинов, должны подбодрить их дух и подчеркнуть праздничное настроение Пасхи Господней.

Мастера готовят 10 видов куличей, в том числе новинку — лакомство с клюквой. Над выпечкой трудятся более 200 специалистов, уточняет ИА SevastopolMedia.

Ранее, 16 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как правильно выбрать кулич и творожную пасху для праздничного стола. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Он должен быть ровным, не мятым, не деформированным. На куличе не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться. Это важно, потому что неправильная транспортировка и хранение кулича могут привести к потере товарного вида и качества изделия.