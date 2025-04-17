Дневник погибшей девушки помог выйти на след ее убийц спустя 23 года

В Иркутской области задержали двух мужчин за убийство 23-летней давности, на след преступников помог выйти дневник погибшей девушки. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, в октябре 2001 года двое злоумышленников совершили противоправные деяния в отношении своей знакомой. Чтобы скрыть следы преступления, они убили девушку, а тело спрятали под полом заброшенного здания», — написала она в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что в 2024 году сотрудники уголовного розыска установили ключевого свидетеля из окружения погибшей, который сохранил ее личный дневник. Записи позволили установить подозреваемых, они были задержаны по ст. 105 УК РФ.

Уточняется, что в отношении одного из фигурантов уже вынесен приговор — суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 16 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 9 апреля, следователи в Иркутской области предъявили обвинение «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову в убийстве, совершенном почти 14 лет назад. В мае 2011 года мужчина несколько раз ударил топором потерпевшую. После Попков облил ее тело горючей жидкостью и поджег.