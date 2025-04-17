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Украина и Евросоюз пытаются задвинуть День Победы. Разбор

Украина пригласила лидеров ЕС на встречу 9 мая
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Киев планирует сместить акценты во время празднования Дня Победы 9 мая, пригласив в этот день европейских лидеров на дипломатическую встречу. При этом в Евросоюзе запретили кандидатам на членство в блоке в этот день приезжать в Москву на памятные мероприятия. Что эта ситуация говорит о руководстве Украины и ЕС — в материале «Известий».

Съезд Евросоюза в Киеве

• Празднование победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне в год 80-летия приобрело в Европе новые, несвойственные этому празднику оттенки. Глава европейской дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что поездки в Москву для празднования этой знаменательной даты «будут восприняты серьезно». Она также вынесла предостережение странам — кандидатам в члены ЕС, чтобы их официальные лица не совершали поездки в Россию на 9 Мая. При этом о возможных санкциях в отношении них не сообщалось.

• Каллас не уточнила, распространяется ли это предупреждение на лидеров самого Евросоюза. Однако вскоре в СМИ поступила информация о том, какие у них могут быть планы на 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский через министра иностранных дел Андрея Сибигу пригласил европейских политиков в этот день посетить Киев. Было заявлено, что эта встреча должна «показать наше единство и решимость», но о каких-либо связях с празднованием Дня Победы не сообщалось.

• Требования Каллас и приглашение Зеленского внесли некоторую дипломатическую сумятицу в Европе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ранее заявлявший о намерении посетить Москву на 9 Мая, подтвердил, что приедет именно в российскую столицу, а на Украине участвовать в мероприятиях будет министр иностранных дел. Не изменил своего решения и президент Сербии Александр Вучич, несмотря на то что его страна является кандидатом на членство в ЕС и может снизить свои шансы на вступление.

Прошлое лидеров ЕС

• Размывание праздника Победы и преуменьшение как его исторического значения, так и роли СССР в излечении мира от фашизма идут в Европе уже несколько лет. Неоднозначное использование смыслов Дня Победы в Европе в этом году дает основание вспомнить о связях, которые нынешние лидеры ЕС имеют с фашистскими участниками Великой Отечественной войны. Так, дед нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска Йозеф Туск был призван в вермахт в 1944 году и прослужил в немецкой армии четыре месяца. Появление в СМИ этой информации в 2005 году вызвало скандал и не позволило Туску баллотироваться на пост президента Польши.

• Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок Вальдемар Бербок служил во время Второй мировой войны инженером в подразделении, ремонтировавшем зенитные орудия, и носил звание полковника. В материалах его личного дела указывалось, что он был убежденным сторонником национал-социализма и был представлен к кресту «За военные заслуги» с мечами.

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• Неприятное прошлое есть и у сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, занявшей второе место на последних парламентских выборах в ФРГ. Ее дед Ганс Вайдель вступил в НСДАП еще в 1932 году и был членом СС с января 1933-го. В годы Второй мировой войны он служил военным судьей в Польше.

Реакция России

• Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что запланированная в Киеве встреча европейских политиков не соответствует духу отмечаемого в эти дни праздника. По ее словам, 9 мая, особенно в год 80-летия окончания Великой Отечественной войны, не должно служить ширмой для дипломатических мероприятий, организуемых в политических целях. Захарова указала, что дипломатические встречи в этот день могут быть оправданы только в том случае, если на них будут чтить память жертв войны и повторять уроки, которые оставили те трагические события.

• Захарова также отметила, что ранее Зеленский призывал к переносу празднования Дня Победы с 9 мая на 8 мая ради солидарности со странами Европы, в результате чего на Украине именно более ранняя дата стала официальным праздником. Теперь, как обратила внимание официальный представитель МИДа, президент Украины снова использует 9 мая для собрания европейских лидеров, пока в Москве будут проходить свои праздничные мероприятия.

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• Отдельно дипломат напомнила, что дед президента Украины Семен Зеленский участвовал в Великой Отечественной войне в составе Красной армии, куда вступил в 1941 году в возрасте 17 лет. Он участвовал в боях по освобождению Украины от фашистов, дошел до Берлина. Он был командиром минометного взвода, закончил войну в звании лейтенанта и дважды был награжден орденом Красной Звезды. Его подвиг в борьбе с нацизмом продолжают помнить в том числе в России. Но теперь внук военного не выказывает достойного почтения к важному для многих, в том числе для его семьи, празднику.

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