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«Сбер» открыл прием заявок на Научную премию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Прием заявок на Научную премию «Сбера» открыт. Призовой фонд составляет 76,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Премия вручается в трех основных номинациях: «Физический мир» — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки; «Науки о жизни» — биология, медицина и сельскохозяйственные науки; «Цифровая вселенная» — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (в том числе искусственный интеллект и машинное обучение).

«Премия отмечает работающих в нашей стране ученых за совокупность выдающихся фундаментальных научных достижений за последние 10 лет и созданный задел будущих открытий. Приз персональный — 20 млн рублей каждому победителю», — рассказали в «Сбере».

Еще три номинации предусмотрены для молодых ученых: «AI в науке. Физический мир»; «AI в науке. Науки о жизни»; «AI в науке. Цифровая вселенная». В этих номинациях на премию выдвигаются коллективы до трех исследователей не старше 35 лет, которые за последние пять лет создали яркий научный проект с применением AI. Победители (коллективы) получат по 4,5 млн рублей и еще 1 млн на облачные вычисления.

Заявки будут оценивать участники академического сообщества. Лауреатов определит комитет, состоящий из ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний. Победителей наградят в конце 2025 года в Москве.

Сопредседатели комитета премии — президент Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

По слова Грефа, премия создана, чтобы помогать ученым совершать открытия, которые меняют не только Россию, но и весь мир. «Несомненно, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект, он будет мощным инструментом ускорения передовых исследований и прорывов. В этом году уже четвертый сезон премии, и я убеждён, что именно сейчас, в эпоху стремительных технологический изменений, российским исследователям как никогда нужны ресурсы и признание», — сказал он.

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