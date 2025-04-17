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Взрыв прогремел на предприятии в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Взрыв прогремел на предприятии ПК «Вторалюминпродукт» в Москве. Об этом 17 апреля сообщил источник «Известий». Кадрами с места событий поделились очевидцы в Сети.

По предварительным данным, инцидент случился во время технологического процесса. Как отметил источник, возгорания не произошло, в результате ЧП никто не пострадал.

Уточняется, что предприятие ПК «Вторалюминпродукт» занимается утилизацией электрических и металлосодержащих отходов, а также переработкой металлического лома.

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В этот же день в Уфе произошел пожар в цеху по производству лодок из поливинилхлорида (ПВХ). Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало. К ликвидации огня были привлечены порядка 40 сотрудников и 10 единиц техники.

Позже стало известно о локализации возгорания на площади 800 кв. м. По данным МЧС, всего пожарные вынесли из здания свыше 10 емкостей с кислородом, предотвратив их взрыв.

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