Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин

Актер Ульяновского драматического театра Денис Верягин умер в возрасте 42 лет. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

«Пока могу подтвердить только смерть (Дениса Верягина. — Ред.). Остальные подробности уточняются», — приводит заявление министерства «РИА Новости».

Верягин родился 8 марта 1983 года в Ульяновске. После окончания школы он поступил на факультет культуры и искусства в Ульяновский государственный университет, а в 2003 году был принят в труппу Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова. Актер снялся в сериалах «Пять минут тишины. Новые горизонты», «Великолепная пятерка», «Первый отдел». Верягин также занимался музыкой: пел и снимал видеоклипы, которые попадали в ротацию телеканала «Шансон-ТВ».