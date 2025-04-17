Жителей Забайкалья предупредили о сильном ветре

В Забайкалье прогнозируют ухудшение погодных условий. В пятницу, 18 апреля, ветер может усилиться до 20 м/с. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МЧС по краю.

Жителей региона просят соблюдать меры пожарной безопасности. Не рекомендуется разводить костры, жечь мусор и сухую траву, так как во время сильного ветра огонь может быстро распространиться, что приведет к пожарам в жилых домах.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в Читинском округе Забайкальского края ликвидировали крупный лесной пожар, действовавший в пади Мухор-Кондуй в течение недели. Площадь лесного пожара составила 14 тыс. га. На распространение огня в пади Мухор-Кондуй существенно повлиял ветер, порывы которого достигали 30 м/с.

С 7 апреля в связи с природными пожарами в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.