За минувшие сутки в России произошло 273 ДТП

За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 273 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 24 человека, еще 321 гражданин получил травмы. Об этом 17 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Среди погибших 19 человек были водителями и пассажирами транспортных средств, уточнили в ведомстве.

В результате 90 автоаварий, 33 из которых произошло на пешеходных переходах и 57 вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 87 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 22 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, половина из которых была травмирована при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

За минувшие сутки зарегистрировано 17 ДТП с участием автобусов. Погибших в таких происшествиях нет, но 26 участникам дорожного движения, в том числе четверым детям, потребовалась медицинская помощь. Причиной восьми происшествий с автобусами стали нарушения правил дорожного движения, допущенные их водителями.

Кроме того, по данным ведомства, в стране произошло 47 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых погибли два ребенка (пассажир и пешеход) и 48 юных участников дорожного движения получили ранения, из них 13 были пассажирами, шесть — велосипедистами и шесть — водителями мототранспорта.

В Саратове 32-летний водитель «Газели» при движении задним ходом на территории частного домовладения совершил наезд на двухлетнюю девочку, которая находилась во дворе без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок погиб.

В Оренбургской области поздним вечером на 11-м км региональной дороги Орск — граница с Республикой Башкортостан 20-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП виновник автоаварии и два его пассажира, в том числе 13-летняя школьница, находившаяся на заднем сиденье без использования ремня безопасности, погибли. Водитель и пассажир встречного автомобиля были госпитализированы с травмами.

Водительское удостоверение погибшему молодому человеку ранее не выдавалось. Предположительно, он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о недопустимости управления транспортным средством без прохождения обучения в автошколе, успешной сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения соответствующей категории.

Также в ведомстве призывают участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

«Настоятельно рекомендуем водителям быть особенно собранными и аккуратными при проезде дворовых территорий и маневрировании на них. В таких местах велика вероятность неожиданного появления несовершеннолетних пешеходов или велосипедистов из-за припаркованного автотранспорта, перекрывающего обзор маневрирующему автомобилисту. В свою очередь родителям необходимо постоянно контролировать поведение своих малолетних детей, не оставляя их без присмотра даже рядом с собой», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он также напомнил родителям о необходимости контроля за использованием детьми световозвращающих элементов, в том числе на верхней одежде. Они делают юных пешеходов и велосипедистов заметными для водителей транспортных средств на дороге, подчеркнул Белан.

Ранее стало известно, что в Чувашии в результате ДТП погибли два человека и трое получили травмы. По предварительным данным, 20-летний водитель Lada Granta, не имея водительских прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, после чего врезался в столб.