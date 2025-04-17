Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Интернет и технологии
Эксперт спрогнозировал увеличение использования ИИ для создания кода
Наука и техника
Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос
Мир
Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии
Общество
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Общество
Фрадков назначен директором Российского института стратегических исследований
Мир
Лукашенко указал на возможность выстроить в СГ более тесную систему взаимодействия
Экономика
Путин заявил об инвестициях Катара в $1 млрд через РФПИ в экономику РФ
Мир
В Кремле указали на динамично развивающиеся отношения РФ и Катара
Мир
Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» о размещении контингента на Украине
Мир
В США усомнились в возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину
Авто
Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года
Мир
Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине
Экономика
Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем
Политика
В Кремле назвали новые регионы неотъемлемой частью России
Мир
В МИД РФ заявили о полном игнорировании Киевом моратория на удары по энергообъектам
Политика
Песков анонсировал содержательные переговоры лидеров стран на праздновании 9 Мая
Сюжет:

Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос

Ковальчук: РФ имеет все технологии для успешного развития коммерческого космоса
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия обладает всеми необходимыми технологическими ресурсами для успешного развития коммерческих запусков в космос. Об этом 17 апреля сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, несмотря на то что в настоящее время РФ фактически не занимается коммерческими запусками, с приходом нового руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Баканова эти задачи наверняка будут успешно решаться.

«С приходом нового руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, я думаю, эти задачи будут успешно решаться. Уже появилось большое количество частных компаний. Нам надо коммерчески освоить космос», — отметил Ковальчук в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он также подчеркнул, что Россия не зависит от иностранных технологий. В данный момент перед страной стоят две основные задачи: снижение стоимости запусков и разработка многоразового космического корабля. Эти направления требуют решения в ближайшем будущем, заявил Ковальчук.

«Короче говоря, у нас есть всё для того, чтобы успешно двигаться дальше. <…> Мы полностью обладаем необходимыми технологиями, знаниями и, самое главное, опытом для того, чтобы сохранять наше лидерство в космической гонке», — подчеркнул Ковальчук.

Спутник с жизнью: мыши и мухи помогут подготовить человека к полетам на Луну и Марс
Почему миссия «Бион-М2» — необходимое звено в подготовке межпланетных путешествий

16 апреля Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину во время визита российского лидера в МГТУ имени Баумана о технологиях, необходимых для покорения дальнего космоса. По его словам, Россия превосходит США в технологии создания ядерных реакторов, работающих на водороде. Он уточнил, что этого достаточно для создания межпланетного буксира. Кроме того, президент НИЦ предложил новый «атомный космический проект 2.0» с акцентом на независимость РФ в околоземном пространстве.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025