Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос

Россия обладает всеми необходимыми технологическими ресурсами для успешного развития коммерческих запусков в космос. Об этом 17 апреля сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, несмотря на то что в настоящее время РФ фактически не занимается коммерческими запусками, с приходом нового руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Баканова эти задачи наверняка будут успешно решаться.

«С приходом нового руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, я думаю, эти задачи будут успешно решаться. Уже появилось большое количество частных компаний. Нам надо коммерчески освоить космос», — отметил Ковальчук в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он также подчеркнул, что Россия не зависит от иностранных технологий. В данный момент перед страной стоят две основные задачи: снижение стоимости запусков и разработка многоразового космического корабля. Эти направления требуют решения в ближайшем будущем, заявил Ковальчук.

«Короче говоря, у нас есть всё для того, чтобы успешно двигаться дальше. <…> Мы полностью обладаем необходимыми технологиями, знаниями и, самое главное, опытом для того, чтобы сохранять наше лидерство в космической гонке», — подчеркнул Ковальчук.

16 апреля Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину во время визита российского лидера в МГТУ имени Баумана о технологиях, необходимых для покорения дальнего космоса. По его словам, Россия превосходит США в технологии создания ядерных реакторов, работающих на водороде. Он уточнил, что этого достаточно для создания межпланетного буксира. Кроме того, президент НИЦ предложил новый «атомный космический проект 2.0» с акцентом на независимость РФ в околоземном пространстве.