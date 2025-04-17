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В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти

Ceske Noviny: Чехия остановила прием российской нефти
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Фото: TASS/EPA/ZSOLT SZIGETVARY
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Чехия остановила прием российской нефти через трубопровод «Дружба» и начала закупки у итальянских поставщиков. Об этом 17 апреля сообщает агентство Ceske Noviny со ссылкой на чиновников.

«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — заявил премьер Чехии Петр Фиала.

По словам издания, теперь Чехия может получать из западных нефтепроводов до 8 млн т нефти в год, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов Чехии.

Европейская страна впервые использует увеличенную пропускную способность западного нефтепровода TAL в реальной эксплуатации, заявил генеральный директор компании — владельца чешской части трубопровода «Дружба» — MERO ČR Ярослав Пантучек.

«Первые увеличенные партии нероссийской нефти прибыли из итальянского порта Триест в среду на Центральный нефтеналивной терминал в Нелагозевесе», — сообщил Пантучек.

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Об остановке поставок российской нефти по «Дружбе» 4 марта сообщил чешский министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Тогда он отметил, что дефицита сырья для нужд чешских компаний и домохозяйств не наблюдается.

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