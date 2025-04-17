Хуснуллин заявил о поиске компромисса по поддержке стройотрасли

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 17 апреля выразил уверенность, что строительный и финансово-экономический блоки правительства смогут найти компромисс по мерам поддержки стройотрасли в течение месяца.

«Все понимают, что ипотека — это основа развития страны, что это возможность людям улучшить жилищные условия, поэтому мы шаг за шагом ищем возможности, как дать возможность людям улучшить свои жилищные условия, поддержать строительную отрасль и поддержать развитие регионов», — сказал Хуснуллин в беседе с журналистами.

Он отметил, что никаких противоречий у строительного с финансово-экономическим блоком нет.

«Мы именно на рабочей площадке Госсовета очень подробно всё это обсудили, получили поручение от президента [России Владимира Путина] доработать в течение месяца подходы. Я думаю, что мы найдем компромиссное решение, так как мы находили все предыдущие годы», — дополнил Хуснуллин.

Хуснуллин также заявил, что система генеральных планов достаточно устарела, поэтому сейчас отрабатывается введение системы мастер-планов.

«Понятие мастер-плана — это более расширенное и упрощенное понимание генпланов, которое можно людям спокойно объяснить,как и для чего развивается тот или иной населенный пункт», — уточнил вице-премьер.

Хуснуллин 15 апреля призвал проработать введение рассрочки на новые жилые дома после их сдачи в эксплуатацию. По его мнению, необходимо развивать различные способы приобретения жилья. В настоящее время застройщики используют механизм рассрочки в соответствии с законодательством. В рамках этого способа люди покупают жилье до его ввода в эксплуатацию.