Жителя Забайкалья ждет суд за контрабанду золота

Жителя Забайкалья и гражданина одной из стран Восточной Азии осудят за контрабанду через границу драгметаллов. Они пытались вывезти золото, стоимость которого оценивается в 50 млн рублей.

Удалось установить, что оба мужчины входили в состав криминальной группировки, на протяжении двух лет нелегально перевозившей золото из России на Восток, пишет ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

Курьеры получали от третьих лиц драгметалл и доставляли его на автомобиле из Амурской области в Забайкалье. Они должны были перевезти товар в пункт назначения и передать другим участникам преступной схемы для транспортировки через таможенную границу, но в августе 2022 года их задержали. В салонах иномарок подозреваемых обнаружили около 14 кг золота.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 млн рублей. Изделие пытались вывезти в Турцию. Согласно сведениям экспертизы, цепь на 99,5% состоит из золота. Изделие также не является готовым ювелирным изделием.