Последнюю ледовую переправу закрыли в Хабаровске

В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы. Последняя была оборудована в Верхнебуреинском районе, через реку Бурея, на 72-м км дороги между населенными пунктами Шахтинский и Чегдомын.

Собственник перекрыл съезды на водоем, демонтировал дорожные знаки, информационные щиты и указатели. Это было сделано для того, чтобы ограничить выезд на лед и предупредить несчастные случаи, рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В спасательной службе отмечают, что после закрытия ледовой переправы выезжать на акваторию водоема опасно для жизни. На стихийных переправах высока угроза провала людей и техники под лед. Кроме того, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что грузовик провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области. Водитель успел выбраться из кабины. Инцидент произошел в нескольких километрах от плотины. На данном участке нет оборудованной ледовой переправы, выезд на лед был запрещен.