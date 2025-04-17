ФСБ пресекла попытку вывоза радиоэлектронного лома почти на 10 млн рублей

Сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабандного вывоза из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы, на сумму не менее 9,9 млн рублей. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В марте 2025 года в Смоленской области при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По данному факту пограничным управлением ФСБ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов).

Сейчас ведомство проводит следственные действия для закрепления доказательной базы и выявления возможных соучастников контрабанды.

Ранее, 14 апреля, таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли незаконный вывоз золотой цепи стоимостью 8,6 млн рублей. Предмет обнаружили в сумке у иностранца, который заявил о том, что драгоценность принадлежит ему самому. В отношении подозреваемого завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров.