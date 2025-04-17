Ковальчук указал на невозможность освоения Луны и Марса без атомной энергетики

Альтернатив использованию атомной энергии при освоении Луны и Марса не существует. Об этом 17 апреля сообщил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, необходимо понимать, что полет до Марса и обратно займет 500 дней. Он отметил, что в случае какого-либо происшествия, на которое находящийся в космосе не может повлиять, нужна напланетная база. Ковальчук подчеркнул, что проще всего создать подобное сооружение на поверхности Луны.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», задача раскладывается на несколько сегментов, один из которых — создание атомной энергетики в виде напланетной электроподстанции. В том числе он уточнил, что необходима мощная атомная энергетика мегаваттного класса, бортовая.

«Альтернативы атомной энергетике при освоении планет, астероидов и полетах в дальний космос нет, потому что вы не можете взять с собой огромный запас топлива. Нет такого количества топлива, которое можно было бы нести 500 дней туда-обратно», — заявил Ковальчук в эфире телеканала «Соловьев Live».

Атомную энергетику он назвал ключевым вопросом освоения Луны и подчеркнул, что в данном смысле у России практически нет конкурентов по всему миру.

Этим утром гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал становящейся всё более реальной возможность полета человека на Марс.

16 апреля Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о технологиях, необходимых для покорения дальнего космоса. В разговоре с президентом он подчеркнул необходимость создания на Луне станции. Он уточнил, что РФ превосходит США в технологии создания ядерных реакторов, работающих на водороде.

До этого, 10 апреля, госкорпорация «Роскосмос» и НИЦ «Курчатовский институт» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при реализации ядерной космической программы. Целью сотрудничества назвали формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий.