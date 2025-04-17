Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Кандидат в депутаты из Ульяновской области найден мертвым у жилого дома в Москве
Общество
Минтруд назвал восемь признаков для определения подмены трудовых отношений
Мир
FT сообщила о приостановке планов зарубежных компаний по уходу из РФ
Общество
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
Происшествия
Беспилотник ВСУ нейтрализовали вблизи ЗАЭС
Мир
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Мир
Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Происшествия
Взрыв прогремел на предприятии в Москве
Общество
Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде
Мир
В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти
Мир
Экс-президента Киргизии признали виновным в освобождении криминального авторитета
Авто
За минувшие сутки в России произошло 273 ДТП
Мир
СБУ предъявила обвинения экс-заместителю Кличко
Наука и техника
Мишустин указал на важность передовых технологий в пассажирском судостроении
Наука и техника
Ученые нашли признаки жизни в атмосфере экзопланеты K2‑18b
Наука и техника
Ковальчук указал на невозможность освоения Луны и Марса без атомной энергетики
Мир
WSJ сообщила о трудностях ХАМАС с выплатами бойцам и чиновникам в Газе
Сюжет:

Ковальчук указал на невозможность освоения Луны и Марса без атомной энергетики

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Альтернатив использованию атомной энергии при освоении Луны и Марса не существует. Об этом 17 апреля сообщил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, необходимо понимать, что полет до Марса и обратно займет 500 дней. Он отметил, что в случае какого-либо происшествия, на которое находящийся в космосе не может повлиять, нужна напланетная база. Ковальчук подчеркнул, что проще всего создать подобное сооружение на поверхности Луны.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», задача раскладывается на несколько сегментов, один из которых — создание атомной энергетики в виде напланетной электроподстанции. В том числе он уточнил, что необходима мощная атомная энергетика мегаваттного класса, бортовая.

«Альтернативы атомной энергетике при освоении планет, астероидов и полетах в дальний космос нет, потому что вы не можете взять с собой огромный запас топлива. Нет такого количества топлива, которое можно было бы нести 500 дней туда-обратно», — заявил Ковальчук в эфире телеканала «Соловьев Live».

Атомную энергетику он назвал ключевым вопросом освоения Луны и подчеркнул, что в данном смысле у России практически нет конкурентов по всему миру.

Маршрут построят: Путин перечислил ключевые задачи нового нацпроекта по космосу
Президент посетил МГТУ им. Баумана, где оценил новые общежития и рассказал студентам о возможных полетах на Марс

Этим утром гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал становящейся всё более реальной возможность полета человека на Марс.

16 апреля Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о технологиях, необходимых для покорения дальнего космоса. В разговоре с президентом он подчеркнул необходимость создания на Луне станции. Он уточнил, что РФ превосходит США в технологии создания ядерных реакторов, работающих на водороде.

До этого, 10 апреля, госкорпорация «Роскосмос» и НИЦ «Курчатовский институт» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при реализации ядерной космической программы. Целью сотрудничества назвали формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025