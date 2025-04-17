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Дело о контрабанде 320 т краба в Азию возбудили во Владивостоке

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В Приморском крае выявили крупную схему контрабанды морепродуктов. Во время проверки прокуратуры выяснилось, что две компании из Владивостока занижали стоимость живого краба, которого отправляли на экспорт в страны Азии.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры, найдено более 320 т незаконно экспортированного краба. Из-за занижения стоимости было недоплачено таможенных платежей на сумму 9,7 млн рублей. В надзорном ведомстве отметили, что расчет неуплаченных сумм проводили на основании действующих цен на этот продукт.

Уголовные дела возбуждены по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Расследование находится на особом контроле региональной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Россия в 2025 году может нарастить экспорт рыбы в Китай. Данный прогноз произошел на фоне введения Поднебесной 10 марта ввозных пошлин в размере 10% на рыбу и морепродукты из США.

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