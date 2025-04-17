Эксперимент по ограничению вывоза икры распространили на Чукотку

Продлен до 1 августа 2027 года эксперимент по ограничению вывоза красной икры. Совет Федерации расширил его и на другие регионы. Теперь ограничения будут действовать не только на Камчатке, но и в Хабаровском крае и на Чукотке.

Как уточняет ИА PrimaMedia, устанавливается норма — не более 10 кг красной икры на одного авиапассажира за один рейс.

Эксперимент начался на Камчатке в ноябре 2022 года. С этого времени объемы незаконного вывоза браконьерской икры существенно сократились.

Инициаторы продления эксперимента — группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером СФ Андреем Яцкиным. В пресс-службе верхней палаты парламента рассказали, что продление срока ограничений и расширение числа участников эксперимента даст возможность более четко определить эффективность мер по перекрытию канала доставки к рынкам сбыта незаконно добытой икры. Объемы незаконной добычи должны снизиться, а риски потребления населением небезопасной рыбной продукции — сократиться.

Ранее сообщалось о существенном сокращении отпускных цен на лососевую икру на Дальнем Востоке. В закупке у рыбаков цены на соленую икру горбуши стартуют от 4500 рублей за 1 кг — в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на икру кеты — от 5500 рублей за 1 кг (на 15% ниже).