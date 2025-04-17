Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Кандидат в депутаты из Ульяновской области найден мертвым у жилого дома в Москве
Общество
Минтруд назвал восемь признаков для определения подмены трудовых отношений
Мир
FT сообщила о приостановке планов зарубежных компаний по уходу из РФ
Общество
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
Происшествия
Беспилотник ВСУ нейтрализовали вблизи ЗАЭС
Мир
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Мир
Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Происшествия
Взрыв прогремел на предприятии в Москве
Общество
Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде
Мир
В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти
Мир
Экс-президента Киргизии признали виновным в освобождении криминального авторитета
Авто
За минувшие сутки в России произошло 273 ДТП
Мир
СБУ предъявила обвинения экс-заместителю Кличко
Наука и техника
Мишустин указал на важность передовых технологий в пассажирском судостроении
Наука и техника
Ученые нашли признаки жизни в атмосфере экзопланеты K2‑18b
Наука и техника
Ковальчук указал на невозможность освоения Луны и Марса без атомной энергетики
Мир
WSJ сообщила о трудностях ХАМАС с выплатами бойцам и чиновникам в Газе

Эксперимент по ограничению вывоза икры распространили на Чукотку

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Продлен до 1 августа 2027 года эксперимент по ограничению вывоза красной икры. Совет Федерации расширил его и на другие регионы. Теперь ограничения будут действовать не только на Камчатке, но и в Хабаровском крае и на Чукотке.

Как уточняет ИА PrimaMedia, устанавливается норма — не более 10 кг красной икры на одного авиапассажира за один рейс.

Эксперимент начался на Камчатке в ноябре 2022 года. С этого времени объемы незаконного вывоза браконьерской икры существенно сократились.

Инициаторы продления эксперимента — группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером СФ Андреем Яцкиным. В пресс-службе верхней палаты парламента рассказали, что продление срока ограничений и расширение числа участников эксперимента даст возможность более четко определить эффективность мер по перекрытию канала доставки к рынкам сбыта незаконно добытой икры. Объемы незаконной добычи должны снизиться, а риски потребления населением небезопасной рыбной продукции — сократиться.

Ранее сообщалось о существенном сокращении отпускных цен на лососевую икру на Дальнем Востоке. В закупке у рыбаков цены на соленую икру горбуши стартуют от 4500 рублей за 1 кг — в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на икру кеты — от 5500 рублей за 1 кг (на 15% ниже).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025