Кандидат в депутаты из Ульяновской области найден мертвым у жилого дома в Москве
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- Кандидат в депутаты из Ульяновской области найден мертвым у жилого дома в Москве
Тело кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области Олега Николаева обнаружено утром 13 апреля у жилого дома на проспекте Вернадского в Москве. Об этом 17 апреля сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, тело мужчины было обнаружено под окнами многоэтажки, где он снимал квартиру. Дверь квартиры была открыта, в одной из комнат также было открытое окно. На месте, кроме того, обнаружена упаковка от таблеток.
По факту произошедшего проводится проверка.
В 2019 году Николаев хотел стать депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, но не смог набрать нужного количества голосов.