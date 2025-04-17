FT сообщила о приостановке планов зарубежных компаний по уходу из РФ
Западные компании, намеревавшиеся покинуть российский рынок, приостановили свои планы. Об этом 17 апреля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По информации издания, это связано с ожиданием дальнейшего развития отношений между Россией и США.
Что касается уже ушедших западных компаний, то, по данным источников газеты, в Москве проходят встречи представителей крупных международных трейдеров и ведущих российских компаний в товарно-сырьевом секторе. Кроме того, указывается, что поездки в Россию совершают руководители иностранных инвестиционных банков.
Тем не менее один из собеседников FT отметил, что массового инвестирования в Россию со стороны американских компаний пока не ожидается.
18 марта президент России Владимир Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. Он напомнил, что российское государство «никого не выгоняло», а те фирмы, что хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия. К тому же интересы отечественных компаний всегда будут в приоритете.